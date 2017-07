Apropos Gäste: Ist die Tatsache, dass bislang sämtliche Aufführungen stets ausverkauft waren, nicht der beste Beweis dafür, dass das Dorfgasthaus in Grosbous einen Stern verdient hätte?

C.T.: So professionell unser Team auch umgeben ist, so sehr sich Claude Mangen um Perfektion bemüht – er würde niemals etwas aus der Küche zum Gast rausschicken, was seinen Ansprüchen nicht genügt –, wir sind und bleiben ein Amateur-Ensemble. Einen Stern zu bekommen, interessiert uns in diesem Sinne gar nicht. Weil wir dann Dinge tun müssten, die wir eigentlich nicht tun wollen. Es wäre jedenfalls nicht mehr dasselbe. Darüber hinaus haben wir als Verein auch eine soziale Funktion, die uns sehr wichtig ist. Um im Küchenjargon zu bleiben: Ich bin zufrieden, wenn es uns gelingt, Leute an den Tisch zu locken, die gerne mit anderen Menschen gemeinsam an einer Tafel sitzen und sich dabei gut unterhalten.

Womit sind oder wären Sie zufrieden, Herr Mangen?

C.M.: Da ich in Grosbous wie ein „falscher“ Revisor behandelt werde und jeder Wunsch mir von den Augen abgelesen wird (lacht), kann ich nur höchst zufrieden sein. Also: Wenn Kostüme in Handarbeit maßgeschneidert werden, wenn die Bühne, die wegen Bauarbeiten im Prommenhaff verlegt werden musste, von einem Architekten konzipiert wird, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die nach Feierabend mit Herz, Lust und Leidenschaft das tun, was sie tun, und wenn man eine Produktionsleiterin an seiner Seite hat, die einem den Rücken frei hält und sämtliche Vorarbeit bereits erledigt hat, ist Jammern fehl am Platz. Kurzgesagt: Ich kann dem „Schankemännchen“-Team vertrauen. Das ist schon ziemlicher Luxus.

Auch in künstlerischer Hinsicht?

C.M.: „De Revisör“ ist ein Textstück. Es gibt wenig „Action“. Alles, was passiert, wird gewissermaßen erzählt. Die Sprache steht im Mittelpunkt. Was nicht einfach, aber spannend ist. Während den Proben kommt es schon vor, dass ich „Los, Leute! Mehr Einsatz! Mehr Temperament!“ rufe, aber ich hüte mich davor, Druck auszuüben. Mit Fingerspitzengefühl erreicht man durchaus mehr.