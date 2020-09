Zubereitung

Den Ofen auf 200° Umluft vorheizen. Die Kartoffeln schälen und je nach Größe vierteln oder achteln. Die Schalotten/Zwiebeln in dünne Spalten schneiden. Eine ofenfeste Form mit Öl einfetten. Die Kartoffeln und Zwiebeln in die Form geben, noch etwas Öl hingießen, salzen, pfeffern und alles gut vermischen. Die Hähnchenteile mit Öl einreiben, dann salzen, pfeffern und in die Form legen. Alles bei 200° Umluft etwa 30 Minuten braten. In der Zwischenzeit die Trauben waschen und entstielen. Den Wein mit der Brühe kurz aufkochen. Nach 30 Minuten Wein, Brühe, Trauben und Rosmarin hinzugeben und weitere 15 Minuten im Ofen braten. Guten Appetit!