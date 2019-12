Auch im Interieur wurde einiges aufgewertet. Es gibt ein Lenkrad aus der „Range-Range“, ein besseres, komplexeres, wenn auch nicht optimales Infotainment mit teils unübersichtlichen Untermenüs, einen neuen Schalthebel usw. Vor allem das Ersetzen der harten Kunststoffe durch aufgeschäumte Materialien sorgt dafür, dass der Discovery jetzt dank seiner zahlreichen Anleihen bei Range Rover hochwertiger aufgestellt ist und seinen Ansturm auf die deutsche Konkurrenz mit mehr Aussicht auf Erfolg unternehmen kann. Der „Disco“ ist zwar nur ein Einstieg in die Rover-Welt, aber man muss ihm das ja nicht unbedingt auf den ersten Blick ansehen: Audi Q5, BMW X3 und X5, Mercedes-Benz GLC und GLE, here we come.

Die Rundumsicht ist passabel, wegen den dicken B- und C-Säulen allerdings nicht perfekt. Für diesen Zweck gibt es die sämtlichen Kameras. Der Disco Sport verfügt über unzählige Ablagen und Staufächer für jeglichen Kram in beiden Sitzreihen, die Kopf- und Beinfreiheit ist vorne wie hinten sehr spendabel bemessen. Die Lenkung ist für einen Off-roader sogar ziemlich direkt, die Federung schluckt einiges, die Außengeräusche werden gut in Schach gehalten. Aber es bleibt ein dicker Dampfer, der sich bei voller Fahrt genüsslich zur Seite neigt.