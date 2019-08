Einsätze im Ernstfall kennen sie nicht. Wasserrettung ist für die Hunde der W.H.E.L (Wasser Hënn Esch-Sauer Lëtzebuerg) reiner Sport. Trotzdem werden sie wie Profis ausgebildet.

Ein Schrei durchbricht die sonst so übliche Stille am „Staudamm 4“ am Heiderscheidergrund in Esch-Sauer. Inmitten des Wassers wedelt ein Mann panisch mit den Armen und seine Hilfeschreie werden immer intensiver. Es besteht kein Zweifel. Hier droht jemand zu ertrinken. Doch in der Ferne erscheint ein Motorrettungsboot und noch ehe es den Ertrinkenden erreicht, wirft jemand einen Rettungsring ins Wasser. In hohem Bogen springt die sechsjährige Landseer-Hündin Caisa über Bord. Die kräftige Vierbeinerin schwimmt zielsicher auf den Rettungsring zu, schnappt sich mit dem Maul das dranhängende Seil und zieht ihn in Richtung des Opfers.

„Ein Hund dieser Rasse kann problemlos bis zu eineinhalb Tonnen ans Ufer ziehen.“ Romain Remacle Präsident der W.H.E.L (Wasser Hënn Esch-Sauer Lëtzebuerg)

Vom Boot aus ruft ihr Besitzer ihr Befehle zu, denen die kräftige Hündin aufs Wort folgt, ohne sich von den Schreien und den panischen Bewegungen des Mannes ablenken zu lassen. Erst als sich der Mann fest an den Ring klammert, zieht die Retterin auf vier Pfoten beide bis zum Schlauchboot. Die Rettung wurde mit Erfolg durchgeführt. Die Szene, die sich gerade vor meinen Augen abgespielt hat, ist allerdings nur eine Trainingsübung gewesen. Gelassen schüttelt sich Caisa kräftig und spritzt ihren stolzen Besitzer nass.

„Unsere Hunde trainieren nach dem gleichen Programm wie Profihunderetter“, betont Romain Remacle, Präsident der W.H.E.L. „Gearbeitet wird nach einem Programm der F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale). Wir sind aber keine Rettungsschwimmer und auch keine Sanitäter. Es handelt sich hier um eine Sportart.“

Die Landseer-Hündin und ihre Vierbeinerkollegen haben wesentlich Spaß an der Wasserarbeit, auch wenn sie keine „richtigen“ Lebensretter sind. Trotzdem wird jede Woche hart trainiert. Landseer, so wie auch Neufundländer und Labradore sind Wasserhunde, die dank ihrer Schwimmhäute, die sich zwischen ihren „Zehen“ befinden, ganz besonders gute Schwimmer sind.