Hokkaidokürbis-Cremesuppe

Zubereitung

Waschen und schälen Sie den Hokkaidokürbis (entfernen Sie die Kerne mit einem Löffel), die Topinambur, die Zwiebel und den Knoblauch. Alle in kleine Würfel schneiden und mit etwas Butter in einem Kochtopf zum Schwitzen bringen. Anschließend mit etwas Gemüsebrühe anfeuchten, bei schwacher Hitze 15-20 Minuten kochen lassen. Ist das Gemüse weich geworden, mit etwas Salz und Pfeffer verfeinern, ein kleines Stück Butter hinzugeben und fein pürieren. Die Sahne mit etwas Salz steif schlagen.Gießen Sie die Cremesuppe in einen Suppenteller, geben Sie einen Esslöffel Sahne darauf und streuen Sie das zerkrümelte Topping darüber. Zum Schluss, raspeln Sie etwas Herbsttrüffel darüber, um das Ganze zu verfeinern.