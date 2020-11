Houston calling

Auf die Frage, ob in den USA überhaupt ein Interesse an Barockkunst bestünde, hätte der Kunstliebhaber, der ebenfalls über eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Fotografie verfügt, etwas eingeschnappt reagieren können. Immerhin gibt es in den Staaten auch Menschen, die engagiert und intellektuell neugierig sind. Bereits Sir Mark Fehrs Haukohls Urgroßvater sammelte Erstausgaben von Büchern in vielen Sprachen, und in der Familienbibliothek – dem Mittelpunkt im Heim der Haukohls – befanden sich seltene Ausgaben von u.a. Dante und Shakespeare. Dass die im 19. Jahrhundert aus Deutschland nach Amerika ausgewanderte Familie auf eine klassische Bildung vertrauen kann, ist nur eine von mehreren Erklärungen dafür, dass den Haukohls Disziplin und Forschung genauso so von Belang gewesen sind wie guter Geschmack und Freundschaft. Und so ist es kaum verwunderlich, dass Sir Mark Fehrs Haukohl als 15-Jähriger eine Zeichnung auf Papier von Salvador Dalí erwirbt. Sein erstes italienisches Altmeistergemälde ersteigert er als Mittzwanziger bei Parke-Bernet (heute Sotheby´s) in New York. An einem „Januarmorgen mit Schneesturm in jenem prähistorischen Zeitalter, in dem man noch nicht per Telefon mitbieten konnte“, wie er im Vorwort des Ausstellungskatalogs schreibt. In diesem vom MNHA herausgegebenen Begleitbuch mit einleitenden Essays führender Experten sind zudem Kurzbiografien aller in „Beyond the Medici“ vertretenen Künstler und eigenständige kunsthistorische Beiträge zu jedem ausgestellten Kunstwerk nachzulesen.