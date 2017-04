Kinder können am Zusammenleben mit einem Haustier profitieren. Doch Eltern sollten sich deshalb nicht verpflichtet fühlen, ein Tier anzuschaffen – sie müssen es schon selbst wollen.

Kinder und Tiere – das ist ein ganz besonderes Kapitel im Leben jeder Familie. Denn die meisten Kinder haben ein sehr inniges Verhältnis zu Tieren und wollen am liebsten irgendwann selbst eins haben. Dagegen ist eigentlich auch gar nichts einzuwenden, denn das Zusammenleben mit einem Haustier ist prinzipiell förderlich für die Entwicklung eines Kindes. Es lernt dabei, Verantwortung zu übernehmen und sich regelmäßig um das Tier zu kümmern. Außerdem – so haben Forscher der Universität Bonn herausgefunden – zeigen Kinder, die mit Haustieren zusammenleben, bessere Schulleistungen und sind sozial kompetenter. Vorausgesetzt, die Kinder beschäftigen sich aktiv mit dem Tier und entwickeln eine konstante Beziehung zu ihm.

Um die Vorteile zu erkennen, die ein Zusammenleben mit Haustieren mit sich bringt, muss man aber nicht einmal Wissenschaftler zitieren. Da reicht es eigentlich schon, an die eigene Kindheit zurückzudenken. Mit großer Sicherheit waren nämlich die intensivsten Beziehungen die, die wir selbst als Kinder hatten, sowieso die zu unseren Haustieren. Dabei ist völlig egal, um was für eine Art Tier es sich gehandelt hat. Ob Hund, Katze, Meerschweinchen, Kaninchen, Vogel oder Fisch: Erlebnisse mit Tieren vergessen wir so gut wie nie.

Doch bevor sich eine Familie dafür entscheidet, ein Haustier anzuschaffen, sollten sich Eltern völlig sicher sein, selbst eins zu wollen (s. Kasten). Ein Tier nur für die Kinder ins Haus zu nehmen, kann schnell zu einer Überforderung führen, die Unruhe und Unfrieden in den Familienalltag bringt. Um Tiere muss man sich jeden Tag kümmern, oft sogar jahrelang. Diese Aufgabe kann ein kleiner Mensch nur mit Hilfe von Erwachsenen übernehmen.

Ist dann das Tier erst einmal im Haus, müssen Kinder behutsam, aber konsequent an die Pflege des Tieres herangeführt werden. Ein Tier ist kein Spielzeug und muss als Lebewesen respektiert werden. Gerade kleine Kinder sind in ihren Bewegungen oft unbeholfen und grob. Um Tiere nicht zu verschrecken, müssen Kinder deshalb lernen, sanft und vorsichtig mit ihnen umzugehen. Neben Bewegung und Aufregung braucht ein Tier auch Ruhe und Entspannung. Und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen auf einen Platz, der ihm gehört und an dem es ungestört ist. Kindern Respekt vor Tieren beizubringen, ist keine schwierige Aufgabe, aber sie kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Frage, welches Tier für welches Kind in welchem Alter zu empfehlen ist, muss jede Familie für sich selbst beantworten. Die Wahl des Haustieres hängt auch stark von den Vorstellungen der Eltern ab. Schließlich müssen auch sie viel Zeit mit dem neuen Familienmitglied verbringen. Als „bester Freund des Menschen“ gehören Hunde noch immer zu den beliebtesten Haustieren, sie brauchen allerdings auch die meiste Pflege und regelmäßige Spaziergänge, egal, bei welchem Wetter. Die meisten Hunde sind Kindern gegenüber sehr aufgeschlossen, müssen aber konsequent erzogen werden.

Mit Katzen kann das Zusammenleben schwieriger werden. Wachsen Katzen von Beginn an mit Kindern auf, kommt es selten zu Problemen. Viele ausgewachsene Katzen haben jedoch Schwierigkeiten, sich an kleinere Kinder zu gewöhnen. Anstatt sich anfassen zu lassen, laufen sie lieber weg oder benutzen ihre Krallen, was zu anhaltendem Frust bei allen Beteiligten führen kann. Wer ein Tier mit geringerer Lebenserwartung sucht – Katzen und Hunde können gut 15 Jahre alt werden – sollte an Hamster, Meerschweinchen oder Kaninchen denken, auch wenn diese Tiere nicht so anhänglich und kuschelig sind.

Generell gilt, dass, bevor ein Tier angeschafft wird, zuerst durch einen Test ausgeschlossen werden muss, dass eine Allergie besteht. Stellt man das erst im Nachhinein fest, muss in den meisten Fällen das Tier wieder abgegeben werden, was zu schlimmen Trennungsgefühlen bei allen Familienmitgliedern führen kann. Wenn jedoch keine Allergie vorliegt und auch sonst alles klappt mit dem tierischen Mitbewohner, stellt ein Haustier in jeder Familie eine Bereicherung dar.