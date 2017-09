Ihre Dinners fanden in über 62 Ländern statt. Gibt es Abende, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Mein absoluter Favorit ist ein Dinner in Beirut. Es fand direkt vor der „Grotte aux Pigeons”, über dem Mittelmeer, statt. Unterhalb der Plattform sorgte ein Sänger für musikalische Unterhaltung. Er konnte uns nur mithilfe eines kleinen Fischerboots erreichen. Daneben empfand ich unser zehntes Jubiläum in Brüssel als herausragend. Zu diesem Anlass brachten wir zehn Plattformen direkt vor dem Atomium an. Zehn vom Michelin ausgezeichnete Sterneköche nahmen daran teil. Das war ein fantastischer Augenblick für uns alle.

Was verschlug Sie ins Großherzogtum?

Um ehrlich zu sein, waren wir schon einmal kurz davor ein DITS in Luxemburg zu realisieren. Es sollte 2013 über dem „Château de Septfontaines“ abgehalten werden. Aus verschiedenen Gründen konnte es jedoch nicht umgesetzt werden. Das Event am 27. ist also eine absolute Premiere!

Wie arbeiten die Chefs in 50 Metern Höhe?

Genauso wie in einem gewöhnlichen Restaurant. Die „mise en place” der Zutaten bereiten sie im Voraus vor. Doch die Vollendung der Gerichte, das Kochen und Anrichten, findet in der Luft, direkt vor den Augen der Gäste statt. Selbstverständlich wurde das Menü vorab auf die außergewöhnlichen Bedingungen angepasst. Die benötigten Kochutensilien wurden ebenfalls darauf abgestimmt.

„Als wir die strahlenden Gesichter der Chefköche, Journalisten und Gäste sahen, wussten wir, dass wir etwas ganz Besonderes in den Händen hielten.“

Sicherheit wird bei Ihnen groß geschrieben. Wie garantieren Sie diese?

Für uns ist Sicherheit das A und O, es grenzt fast schon an eine Obsession. Wir achten peinlich genau auf unser Material, die Servicekräfte und den Veranstaltungsort. Die Prozeduren sind sehr streng und homogen, egal mit welchem Partner wir auch zusammenarbeiten. Der Aufbau wird jedes Mal von der verantwortlichen Behörde überprüft und zertifiziert.