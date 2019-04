Das neue 911 Cabrio ist wie das geschlossenen 911 Coupé, nur eben etwas anders in der Optik, mit seinen Heckrundungen, in die das Stoffdach gekonnt einfaltet. Störende Windgeräusche gibt es so gut wie keine, falls es wirklich laut wird, dann in einem Geschwindigkeitsbereich, in dem es auch wirklich teuer werden kann. Ansonsten hat das Cabrio alles was zum neuen Elfer gehört, vom neuen, breiteren Look, dem Design des Innenraums und des Armaturenbretts sowie der Mittelkonsole, über den 3-Liter-Motor mit 450 PS und die 8-Gang-Automatik, wie gewohnt mit Doppelkupplung, bis zur Aufhängung mit Stabilitäts- und Traktions-Management. Und, last but not least, der Wahl zwischen Heck- (911 S) und Allradantrieb (911 4S). Das Cabrio sprintet und fährt so schnell wie das Coupé und verfügt ebenfalls über den „Wet Mode“, der dank Sensoren nassen Untergrund und Regenbedingungen sofort identifiziert und bei schlechten Witterungsverhältnissen das Fahrzeug beherrschbarer und sicherer macht. Das Dach öffnet und schließt in 12 Sekunden, das funktioniert bis Tempo 50 km/h, was dann auch erklärt, warum wir die vom anderen 911 auf der Nordschleife des Nürburgrings gefahrene Zeit von 7 Minuten und 25 Sekunden nicht unterbieten konnten! Dafür hatten wir viel Spaß mit der Soundanlage, mit der man mühelos ein ganzes Sportstadion berieseln oder schwerhörige Baseballkappen in ihren GT-Rapperkisten auf Rädern in die Flucht schlagen könnte. Was aber nur selten vorkommen wird, da die Einzugsgebiete beider Fortbewegungsmittel doch ziemlich weit auseinander liegen, vor allem bei gutem Wetter.

Für die Details des 911er Carrera Coupé, siehe Text auf diesen Internetseiten vom 1. März 2019 („Feuchte Träume“) bzw. die März-Ausgabe der autorevue.