Seit 40 Jahren organisiert die ONG „Aide à l’Enfance de L’Inde et du Népal“ einen Bazar, dessen Erlös es der Vereinigung ermöglicht, zahlreiche Entwicklungsprojekte zugunsten von Kindern, Jugendlichen und Familien in Indien und Nepal zu fördern. Neben zahlreichen Ständen mit Handwerkskunst standen die Gastronomie und kulturelle Aspekte im Kulturzentrum in Sandweiler im Mittelpunkt.

Fotos: Thierry Martin