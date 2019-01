Der Neujahrsempfang der FEDIL ist nicht nur ein Fest, sondern auch die Gelegenheit, für die Industrie Wünsche an die Politik auszusprechen. Das war auch dieses Jahr so, und so konnten die Verantwortlichen der Industriellen-föderation vor gleich mehreren Ministern (Bettel, Schneider und Gramegna) auf ihre Standpunkte aufmerksam machen.

Fotos: Thierry Martin