… wäre dieses Spiel fast an mir vorbeigezogen. Irgendwie wäre das aber auch nicht tragisch gewesen. Spaß macht es dennoch… irgendwie.

Genre: Strategie-Shooter / Studio: V1 Interactive / Publisher: Private Division / Termin: erhältlich / Plattform: PS4, Xbox One, Windows (digital) / Preis: 49,99 € / Altersempfehlung: 16+

Test: Disintegration (PS4)

Bitte verzeihen Sie mir gleich die Überbeanspruchung des Wortes „irgendwie“ in diesem Text. So ist es doch das Wort, welches mir ständig am meisten durch den Kopf ging während meiner Testsession. Disintegration ist ein Genremix aus Ego-Shooter und RTS (Real-time Strategy). Die Mixtur funktioniert eigentlich recht gut, lässt allerdings Spieltiefe und richtige Taktik vermissen. Doch beginnen wir ganz vorne.

Der Spieler wird ohne Erklärungen mitten ins Geschehen geworfen, in eine Welt der Zukunft, in denen Roboter das Überleben der Menschheit sichern sollen. Krankheiten, Ressourcenmangel und Naturkatastrophen haben für eine starke Dezimierung unserer Spezies gesorgt. Die „Integration“, ein Verfahren, bei dem das Gehirn des Menschen in einen Roboterkörper verpflanzt wird, soll Abhilfe schaffen. Sogenannte „Natürliche“, also Menschen, die noch in ihrem Körper stecken, gibt es kaum noch. Die Integration sollte nur ein temporärer Übergang sein, doch eine militante Gruppe namens „Rayonne“ will dafür sorgen, dass die gesamte Menschheit dauerhaft zu Maschinen umgewandelt wird, und das mit roher Gewalt. Um diese Fakten zu erfahren, muss der Spieler mehrere Stunden spielen und viel zwischen den Zeilen lesen. Das Storytelling von Disintegration ist sehr chaotisch und oberflächlich und verfängt sich gerne in toll inszenierten, aber wenig aussagekräftigen Zwischensequenzen.

Man spielt Romer Shoal, ehemaliger Gravcycle-Rennpilot und angehöriger einer Rebellengruppe, welche sich dem Niedergang von „Rayonne“ verschrien hat. Das Gravcycle ist eine Art große Drohne, auf der Romer Platz nimmt und einige Meter über dem Boden schweben kann. Drei Modelle darf er fliegen, jedes ist mit anderen Waffen bestückt. Von diesem Vehikel aus befehligt Romer seine kleine Kämpfertruppe, ein zusammengewürfelter Haufen Integrierter, die alle mit individuellen Angriffen und Fähigkeiten daherkommen. Auf Gegner schießen kann man auch, aber das Kernelement ist das Taktieren und Befehligen der Truppe. Irgendwie bringt das frischen Wind ins Shooter-Genre, allerdings begrenzen sich die Befehle auf „laufe hier oder dort hin“, „greife diesen oder jenen Gegner an“, „benutze deine Spezialfähigkeit“ oder „öffne diese Kiste“. Klingt nach wenig Gameplay, ist es auch.

So richtig mitreißen tun einen die Spielabläufe nie.

So gestalten sich die Missionen schnell eintönig. Erst die Gegner plätten, dann die Gegend nach Ressourcen und Kisten scannen, diese bergen, und ab zum nächsten Abschnitt, wo alles von vorne beginnt. Nach erfolgreich abgeschlossener Mission kriegt man eine Zwischensequenz zu sehen, man findet sich wieder im Hub, und startet ab dort die nächste Mission. Die Idee, eine Basis als Startposition zu haben ist ja ganz nett, mehr als nichtssagende Dialoge mit den Mitstreitern zu führen, oder sich Zusatzaufgaben für den nächsten Einsatz zu ergattern, kann man allerdings nicht. Die Art und Weise, wie man interagiert, ist so billig gemacht, dass man alldem schnell überdrüssig wird und nur noch hastig alle Anlaufstellen abklappert und blind die nächste Mission startet. Welches Gravcycle man im Einsatz steuert, wird einem übrigens auch vorgegeben. Belohnendes Spieldesign geht definitiv anders. Immerhin kann man sich und seine Mitstreiter mit Upgrade-Chips, welche man in den Levels findet, auf fünf Kategorien verteilt, aufwerten.