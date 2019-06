Zubereitung

Den Parmesan langsam in der Sahne schmelzen. Spargel putzen und in einer Pfanne mit ein wenig Butter ein paar Minuten anschwitzen. Die klein gewürfelte Chorizo in einer warmen Pfanne (ohne Butter) kurz anbraten. Die Jakobsmuscheln in einer Pfanne mit dem Rest der Butter von beiden Seiten etwa vier Minuten anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Die angebratene Chorizo in die Sahne-Parmesanmischung geben. Die Spargel auf dem Teller anrichten. Die Muscheln darauf dressieren und mit Soße begießen. Dekorieren, fertig.