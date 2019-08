„Bis zur Pension Berufsoffizier zu sein, schreckt sie eher ab“, erklärt Hesse. „Interessant wäre eher die Finanzierung eines Studiums gegen eine Verpflichtungszeit bei der Armee über so und so viele Jahre.“ Bitter nötig wäre außerdem eine Reservearmee, um genügend Personal zur Verfügung zu haben, das im Falle nationaler Krisen Überwachungs- und Sicherungsaufgaben wahrnimmt. Doch das Thema Reserve scheint derzeit nicht aktuell zu sein. Lediglich im Rahmen des Sanitätsdienstes wird eine zivile „Verfügungsmasse“ geschaffen, wie es Hesse formuliert, die im Bedarfsfall im Rahmen der Armee herangezogen werden kann.

„Die Armee operiert hinsichtlich des Personalbestands im roten Bereich“, so Hesse. „Ihre Leistungsfähigkeit muss an die wachsenden Aufgaben angepasst werden.“ Dies betrifft auch die Infrastrukturen. Zu den in die Wege geleiteten oder geplanten Maßnahmen gehören die Erneuerung der Herrenberg- Kaserne sowie die Grundsanierung des Schießstandes „Bleesdall“ und des Munitionsdepots „Waldhaff“. Dass die Kaserne in Diekirch mit Solarzellen ausgestattet wird, dürfte nur eine Randnotiz sein und ist Bauschs grünem Anspruch geschuldet, eine CO2-neutrale Armee zu schaffen. Viel stärker ins Gewicht fallen die Materialanschaffungen, die den Rechnungshof in einem im Oktober 2016 veröffentlichten Sonderbericht dazu bewog, die Investitionspolitik des Verteidigungsministeriums zu kritisieren. Dabei fällt auf, dass über Jahre unnötig viel Geld „verpulvert“ wurde. „In der Vergangenheit wurde häufig am Bedarf vorbei Material beschafft“, stellt Reiner Hesse fest. Ein wenig ruhmreiches Beispiel ist die Anschaffung von 48 Dingos zur Aufklärung. Die Software der gepanzerten Allzweckfahrzeuge für Patrouillen sei zum Teil wieder veraltet, erklärt Hesse. Außerdem sind sie für die klassische Territorialverteidigung nicht geeignet.

Bei der Armee herrscht nach wie vor Personalmangel.

Darüber hinaus sind die einst ins Auge gefassten mittelschweren Transporthubschrauber des Typs NH90 schlichtweg zu groß und könnten nur auf Findel landen. Eine Alternative sind die beiden für die Polizei bestellten Helikopter H145M. Diese Dual-Use-Hubschrauber von Airbus sind für nächstes Jahr bestellt. Ebenso für 2020 vorgesehen ist das lange erwartete Transportflugzeug A400M. Das entsprechende Gesetz zur Anschaffung der Maschine, die gemeinsam mit Belgien genutzt wird und für das vier Piloten und drei sogenannte Loadmaster in Melsbroek stationiert sind, wurde bereits vor 15 Jahren verabschiedet. Die Gesamtkosten der A400M belaufen sich auf 197,3 Millionen Euro.

Die materielle Ausrüstung orientiert sich zwar weiter an ihrem bisherigen Schwerpunkt der militärischen Aufklärung, allerdings weniger im Sinne der Konfliktnachsorge wie bisher, sondern vielmehr an den Notwendigkeiten des konventionellen Gefechts. Auf Kampfbedingungen mit moderner Waffentechnik ist die luxemburgische Armee kaum vorbereitet. Sie muss sich daher für den Krieg mit Drohnen und den Cyberwar rüsten. In puncto Satellitenkommunikation ist Luxemburg einerseits prädestiniert durch den Satellitenbetreiber SES. Bis zum nächsten Jahr soll ein zweiter Erdbeobachtungssatellit erworben werden, der ein Jahr später einsatzbereit wäre. Um aber die moderne Technik zu bedienen, befürchtet Hesse, fehlte es am spezialisierten Personal. Inwieweit hierbei auf nicht-luxemburgisches Zivilpersonal zurückgegriffen werden kann, bleibe abzuwarten.