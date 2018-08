Einmal im Jahr treffen sich junge und erfahrene Reitsportler aus dem In- und Ausland am See von Weiswampach, um ihr Können dort auf einem recht anspruchsvollen Parcours unter Beweis zu stellen. Zudem stellt der „Cercle Hippique de l’Oesling“ stets ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Produktausstellungen und Kinderanimationen für das viertägige sportliche Event zusammen.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts