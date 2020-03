Was versuchen Sie, Ihren Schülern und Schülerinnen – außer Boxen – beizubringen?

Respekt zu haben. Im Sport sowohl gegenüber dem Gegner als auch gegenüber dem Trainer und dem Ringrichter. Im Leben gegenüber anderen Menschen. Wer unsere Clubräumlichkeiten betritt, soll bitteschön grüßen. Ich bin seit 15 Jahren Polizistin in Differdingen. Ich weiß, was sich draußen auf den Schulhöfen und in den Parks abspielt. Es ist vielleicht nur Wunschdenken, aber es ist mir schon wichtig, Kindern und Jugendlichen in unserem Boxclub die Möglichkeit zu geben, sich an Sandsäcken abzureagieren, um überschüssige Energie loszuwerden.

Mit Erfolg? Wie viele Mitglieder sind bereits im Club eingeschrieben?

Rund 70. Mit dieser Zahl sind wir sehr zufrieden, und worauf ich noch dazu stolz bin, ist die Tatsache, dass fast die Hälfte davon Frauen und Mädchen sind. Bei uns soll jeder sich aufgehoben fühlen, denn für mich sind alle Menschen gleich. Allerdings möchte ich in diesem Zusammenhang betonen, dass Boxen kein reiner Selbstverteidigungssport ist. Gut, wenn man auf der Straße angegriffen wird, ist es schon von Vorteil, wenn man sich wehren kann. Der Boxsport ist jedoch mehr. Durch das harte Training wird man nämlich nicht nur körperlich stärker, sondern auch selbstsicherer. Und Selbstsicherheit ist bei Frauen – leider – oft noch eine Schwachstelle.

Als Profiboxerin und Polizistin sind Sie in dieser Hinsicht beispielhaft. Wie sieht eigentlich Ihre Erfolgsbilanz im Ring aus?

Von sieben Kämpfen habe ich drei verloren und vier gewonnen. Ich bin im Ring nie k.o. geschlagen worden, sondern habe immer nur durch Punkte verloren. Die größten Titel meiner Karriere habe ich 2016 und im vergangenen Jahr erkämpft. Ich war „Champion International du Luxembourg“ und bin derzeit Weltmeisterin im Superleichtgewicht.

Müssen Sie diesen Titel nicht 2020 verteidigen?

Doch. Ich habe sogar schon Angebote bekommen. Nur weiß ich noch nicht, wann ich wieder kämpfen kann. Ich wurde erst im vergangenen Dezember am Knie operiert. Das Datum unserer nächsten Box-Gala steht derweil schon fest. Sie findet am 27. November in der neuen Hall O in Oberkorn statt.

Zurück zu Ihrem Job als Trainerin: Haben Sie unter Ihren Mitgliedern schon Talente entdeckt?

Ich coache derzeit ein paar Jungs und Mädchen, unter denen sich einige Talente befinden. Wer wie ich Wettkämpfe bestritten hat, erkennt schnell, wer im internationalen Boxsport eine Chance haben wird und wer vielleicht ewig nur ein guter Sparring-Partner bleibt. In unserem Club geht es hingegen nicht vordergründig darum, Profiboxer auszubilden. Unsere Türen stehen – wie schon erwähnt – jedem offen.