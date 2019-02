Die Wahl von Miss and Mister Grande Région geht so langsam in den Endspurt für die Abschlussgala 2019. Im Vorfeld des Galaevents gab es schon mal ein Treffen, wo Kandidaten und Sponsoren sich trafen und ganz nebenbei die neue MGR-Krone bewundern konnten. Wem diese aufs Haupt gesetzt wird stellt sich am 16. Februar im Artikuss heraus. Es wird übrigens ein Jubiläum: zum 10. Mal findet die Wahl der Schönsten der Großregion statt.

Fotos: Thierry Martin