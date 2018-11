Die österreichisch-luxemburgische Koproduktion „Murer – Anatomie eines Prozesses“ rollt nicht nur den Prozess neu auf, sondern erzählt zudem, was sich außerhalb des Gerichtssaals abgespielt hat: die Reaktionen der Journalisten, unter denen sich auch Hannah Arendt befindet, die emotionale Überforderung eines „befangenen“ Geschworenen, die unbedingte Liebe einer Frau zu einem Mann, der ein Unmensch ist, die politischen Absprachen… Diese Parallelstränge sind mitunter noch erschütternder als die Zeugenaussagen der Männer und Frauen, die Franz Murer als ein nach Blut gierendes Monstrum in Erinnerung haben. Denn sie belegen, dass man in den letzten 55 Jahren nicht wirklich weitergekommen ist, dass es das Nazi-Problem nach wie vor gibt, dass man Salonpopulisten wie Sebastian Kurz nicht blind vertrauen sollte. Erschreckend.

Von John Ford stammt anscheinend die Aussage, dass es im Kino nichts Spannenderes zu filmen gibt, als das menschliche Gesicht. Auch für Christian Frosch sind die Gesichter der Schauspieler zuweilen wichtiger als das, was gesagt wird. Ihn interessierte beim Murer-Prozess weniger, zum wiederholten Mal die Verbrechen des NS-Regimes nachzuerzählen, stattdessen wollte er verstehen, wie sich die verschiedenen Gruppen (Täter, Opfer und Zusehende) darstellten. Die Filmszenen im Gerichtssaal wurden übrigens in den Studios in Kehlen gedreht. Etliche Nebenrollen sind mit Luxemburger Schauspielern besetzt. Und wie Koproduzent Paul Thiltges treffend in einem Interview bemerkte, hofft man als Zuschauer bis zur letzten Filmminute, dass Franz Murer für schuldig gesprochen wird, weil es nicht sein darf, dass ein Mann, der für den Tod von fast 80.000 Menschen verantwortlich ist, ungeschoren davonkommt.