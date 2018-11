Hitchcock in Vogelperspektive

Es gibt zwei PureTech-Benziner, ein 1,2-Liter mit 130 PS und einem manuellen Sechsganggetriebe sowie ein 1,6-Liter mit 180 PS und einer EAT8-Automatik, auf der anderen Seite drei BlueHDI-Diesel von 130 PS aus 1,5 Liter Hubraum (M6 oder EAT8) oder 180 PS (EAT8) aus 2 Liter. In China, wo sie in Chengdu seit 2017 vom Band laufen, werden sie als 350 THP (1,6-Liter-Benziner mit 167 PS) und 380 THP (1,7-Liter-Benziner mit 204 PS), jeweils an eine Sechsgangautomatik geflanscht, angeboten.

Die absolut nicht mechanische Grip Control ist in den ESP-Rechner eingebaut und agiert ausschließlich auf die angetriebenen Vorderräder. Die Berganfahrhilfe, ein ähnlicher Etikettenschwindler, hilft dem Wagen am Hügel auf die Sprünge, indem es ihn um drei Grad einnicken lässt, ihn dann während zwei Sekunden lähmt, was dem Auto ein Quäntchen zusätzlichen Grip beschert. Ein waschechter Allradantrieb ist das allerdings nicht. Ein Assistent namens Trailer Stability Control stabilisiert einen Anhänger sobald die Sensoren ein Schlingern festgestellt haben, ein Kurvenlicht linst in die Biege bis zu einer Geschwindigkeit von 40 km/h.

Lenkung und Pedalresistenz stimmen, sind weder zu stramm noch zu weich eingestellt. Die Bremsen lassen sich gut dosieren, die adaptive Cruise Control funktioniert bei einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 180 km/h, die Kollisionswarnung ab einem Speed von 30 km/h. Die erweitert Verkehrsschilder-Erkennung erkennt nicht nur die Zeichen der Zeit, sondern macht auch Vorschläge zum Thema Einbahnstraße oder Stoppschild, für den Fall wo man das übersehen hätte. Der Park-Assistent kann seinerseits parallel oder rechtwinklig zum Objekt der Begierde agieren, die 360-Grad-Kamera schaltet sich hinzu, sobald der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt. Dann gibt es Hitchcock in Vogelperspektive.

Wir fuhren in Marokko die zwei Dicken mit 180 PS. Beim sehr verantwortungsbewussten Schlendern auf den schnurgeraden, wenig befahrenen Boulevards vor Marrakesch lag der Verbrauch stellenweise bei 4,4 Liter, doch nach ein paar kleineren Beschleunigungen schnellte er sofort über 5 Liter hoch und wollte nicht mehr unter diese Marke sinken. Fünf wären drin gewesen, viel weniger aber nicht. Sobald das Relief etwas buckeliger wurde, lag der 1,6-Liter-Benziner dann nach 35 km Strecke bei 6,6 l/100 km und ließ nicht mehr mit sich reden.

Bevor im nächsten Jahr Seb Ogier im C3 WRC wieder in die Rallye-Weltmeisterschaft eingreifen will, durften wir also schon etwas Schotter schnuppern. Es traf sich gut, dass die revolutionäre Stoßdämpfer-Technik aus der Rallye kommt und bereits in den Radkästen der ZX-Modelle 1994 auf der Paris-Dakar ihre das Steißbein gefährdenden Sprünge mit Bravour absolvierten. Sie soll ein preiswerterer Ersatz für die jüngst zum Entsetzen aller Aficionados verabschiedeten, geradezu legendären hydropneumatischen Aufhängung von Citroën sein. Die hat der Hersteller ein für alle Mal als zu aufwendig eingemottet, nun soll das neue Dämpfungswunder für einen Bruchteil des Preises – man spricht inoffiziell von einem Viertel bis sogar einem Fünftel – ein Ähnliches leisten. Dazu gehören sie beim C5 Aircross bereits zur Serienausstattung – oh Wunder, oh staune. Sie ist komfortabel, schluckt aber nicht alles derartig souverän wie die pensionierte Hydropneumatik. Das ist schade.

Bei entspannter Fahrweise ist der Franzose sowohl als Benziner als auch als Diesel eher geräuscharm unterwegs. Das achtgängige Automatikgetriebe schaltet relativ sauber und macht seine Sache insgesamt gut. Will man dem C5 allerdings Elastizität beim Spurt entlocken, geht das im Eco-Modus nicht und im Sport-Modus nur hinter einer etwas angestrengten Geräuschkulisse. Der Sportmodus hat dabei einen dreifachen Einfluss auf das Automatikgetriebe, die Lenkung, die etwas straffer wird, sowie die Kennlinie des Gaspedals, das jetzt etwas schneller begreift, was man von ihm verlangt. Sportlich ist das alles freilich zu keinem Zeitpunkt. Die Zielkundschaft wird es wohl nicht vermissen. Die Bodenfreiheit beträgt 23 cm, einen richtigen Allradantrieb gibt es dennoch nicht, da Umfragen ergeben hätten, dass in diesem Segment nur ein Fünftel aller C-SUV damit ausgerüstet sind. Es scheint also kaum Nachfrage zu bestehen. Trotzdem, richtig verwegen darf man damit im Gelände nicht sein.

Der Kompakt-SUV wird mit drei Reifengrößen angeboten: 215/65R17 (Leichtlaufreifen), 235/55R18 (Leichtlauf / Schnee) und 205/55R19 (der Geschwindigkeitsstufe „V“ bis 240 km/h). Der Radstand ist mit 2,73 m nicht zu kurz geraten für eine bequeme Langstreckenbewältigung. Citroën Advanced Comfort, so eine interne „To do“-Liste, zirkelte um die folgenden Schwerpunkte: Aufhängung und Dämpfer, Sitze, Materialien und Licht (ein großes Panoramadach von 112 x 84 cm kostet 1.450 Euro Aufpreis), Staufächer und Ablagen, Raumaufteilung und Platz, die möglichst einfache Bedienung, die Qualität der Luft und last but not least die Akustik. In den meisten Punkten ist das Erreichte durchaus überzeugend.