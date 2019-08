Man wolle, erklärte man uns auf Anfrage, eine neue Dynamik starten und keineswegs eine exklusive Party im Stile eines Goodwood Revivals oder gar einer Schmalspur-Villa d’Este kreieren, bei der sich vornehmlich die Reichen und die Schönen im Glanze ihrer selbst tummeln, vielmehr gehe es um den guten Zweck und eine möglichst angenehme Art, das Mittel zu diesem Zweck bereitzustellen. Das „Carreau de la mine“, ein Areal in Staatsbesitz, wurde zur Verfügung gestellt, an die fünfzig Buden und Stände mit Modellautos, Kleidern und Fressalien sollen die Besucher bei (Spendier-)Laune halten. Beim „Roudenhaff“, an der Kreuzung zwischen rue de Rodange und rue de Lasauvage wurde ein ganzes Feld als Auffang-Parkplatz zur Verfügung gestellt. Neben diversen „Food Trucks“, Würstchenbuden und Getränkeständen, den Spezialisten für Vintage-Nippes und schönem Tand aus alten Ölkannen und Reisetaschen, Lederhandschuhen und auf Retro getrimmten Schiebermützen für den vermeintlichen Gentleman Driver, werden auch ein paar themenbezogene Stände vor Ort sein, wie zum Beispiel eine Ausstellung mit Exponaten aus dem Polizeimuseum. Die Oldtimer-Föderation LOF, der Fiat 500 Club, ein auf klassisches Vinyl spezialisierter Schallplattenladen, die Modell-Truck Freunde aus Differdingen sowie der Restaurationsbetrieb von Benoît Karmann aus Grosbliederstroff bei Sarreguemines, der live und in Farbe vor dem Publikum eine Kostprobe seiner Kunst zum Besten geben wird, werden für sehr abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Darüber hinaus kann sich der Besucher auch tätowieren oder die Haare schneiden lassen, beziehungsweise den Klängen diverser Doppelgänger von Liza Minelli über Edith Piaf bis Amy Winehouse hingeben. Am Sonntag besteht dann nach dem obligatorischen, geselligen Breakfast auch die Möglichkeit, gegen eine milde Gabe an einer so genannten „balade caritative“ an Bord eines auf Hochglanz polierten Oldtimers teilzunehmen. Viel schöner und vornehmer kann man sich gar nicht von seinem lieben Geld trennen.

Es wird eine ganze Menge Unterhaltung in Blech, Chrom, Farbe und Musik geben.

Die Anreise gestaltet sich viel folgt: Klassische Automobile, die vor 1989 gebaut wurden, dürfen aus eigener Kraft ins Zentrum von Lasauvage vordringen, wo ihre Besitzer am Treffpunkt Kirche ein paar Dokumente in Empfang nehmen und gegen das Entrichten einer Spende von 10 Euro aufwärts mit charmanten Damen gar für ein Foto posieren können. Für alle jüngeren, sprich nicht-historischen Modelle, gilt die Devise, auf dem Parkplatz „Roudenhaff“ Position zu beziehen, um dann mit der „Navette“ den letzten Kilometer bis ins Hauptquartier zurückzulegen. Gäste aus Frankreich können selbigen Ablauf vom Gelände der Firma Casola in Saulnes aus bestreiten.

Also: Kind und Kegel einpacken, Portemonnaie nicht vergessen, am Vorabend für gutes Wetter beten und viel, viel gute Laune mitbringen. Und dann nix wie hin, der Rest erledigt sich nämlich von selbst.