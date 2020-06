Die Hybridisierung reicht vom klassischen Voll-Hybrid (HEV oder FHEV, wobei das „F“ für „Full“ Hybrid Electric Vehicle steht), das ausschließlich während der Fahrt seine Batterie lädt, über ein Mild Hybrid (MHEV), das die Elektrifizierung nur als Zusatzantrieb in spezifischen Situationen via ein 48-Volt-Bordnetz bei Überholvorgängen und zur Rekuperation nutzt, bis hin zum Plug-in Hybrid (PHEV), das in seiner Freizeit Strom aus dem Stecker nuckelt.

Als thermische Motoren stehen ein 1,5-Liter-EcoBoost (Ottomotor) mit drei Zylindern in Reihe und 120/150 PS bereit, ein 1,5-Liter-EcoBlue (Diesel) mit vier Zylindern und 120 PS, dann ein 2-Liter-EcoBlue (Diesel), der im Zusammenspiel mit dem Mild Hybrid zum Einsatz kommt, 150 PS leistet (190 PS ohne Mild Hybrid) und ausschließlich die Vorderräder antreibt. Im Vollhybrid kommt dann ein 2,5-Liter-Ottomotor mit Atkinson-Zyklus zum Einsatz, der 200 PS leistet und entweder die Vorderachse oder alle vier Räder antreibt. Im Plug-in-Hybrid produziert der gleiche Duratec-Benziner im Zusammenspiel mit einer E-Maschine eine Systemleistung von 225 PS, gibt seine größere Kraft in diesem Fall über ein stufenloses CVT-Getriebe an die Vorderräder ab. Den kleinen Benziner gibt es ausschließlich mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe, den kleinen Diesel entweder mit Schalter oder Achtgangautomatik, den 2-Liter-EcoBlue mit Allrad allerdings ausschließlich mit der Achtstufenautomatik. Man hat also wirklich die Qual der Wahl.

Das Leergewicht steigt in der erwähnten Evolution der Modellpalette von 1.564 auf 1.735 Kilo, die Höchstgeschwindigkeit von 184 auf 208 km/h. Rennen gewinnt man damit keine, aber man verhungert auch nicht hinter jedem Lastwagen am Berg. Der Fahrer hat die Wahl zwischen den vier EV-Fahrmodi namens EV Now, EV Auto, EV Later und EV Charge, so kann er sich sein Strommanagement selbst auf den Leib schneidern bzw. die Denkarbeit einfach dem Auto überlassen. Die Ladezeiten des PHEV, den wir anschließend in seiner Topversion Vignale fahren durften, betragen durchschnittlich fünf Stunden am Hausstecker oder drei Stunden an der Schnelllade-Wallbox mit 3,7 kW. Der Kuga ist nicht kompatibel mit einer öffentlichen Gleichstrom-Schnellladestation von Ionity.