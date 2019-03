Blondeel wurde letztes Jahr vom Gault & Millau zum „Chocolatier of the Year“ gekürt. Von 144 Schokoladenfabriken aus der Stadt Brüssel, wurden rund siebzig von den Experten genauer unter die Lupe genommen. Er war schlussendlich der Beste. Frederic Blondeel gehört zu denen, die wie früher Kakaobohnen rösten und die Qualität ihrer Schokolade von Anfang bis Ende beherrschen, von der „bean to bar“, was so viel bedeutet wie, von der Bohne bis zum Riegel. Für den Chocolatier ist es eine Ehre, an dem „Salon du Chocolat“ teilzunehmen. Er gibt auch gerne zu, dass er sich geschmeichelt fühlte, als er gebeten wurde, etwas zu der Show beizutragen. Er betont: „Ich hatte die Gelegenheit, einen sehr kreativen Moment mit dem Designer Ricardo Davila zu teilen. Ein fantastischer Mann.“

Dieses Jahr haben fast 18.000 Menschen in Brüssel den „Salon du Chocolat“ innerhalb von drei Tagen besucht. Ein Erfolg. Die nächste Schokoladenmesse findet im Oktober in Moskau statt. Anfang November empfängt der „Salon du Chocolat“ seine Gäste in Paris.

Fotos: Philippe Reuter