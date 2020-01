Camera Obscura: Die Camera Obscura (dunkle Kammer) ist die älteste Methode, um Bilder einzufangen. Bereits Aristoteles und Leonardo Da Vinci kannten diese Methode – sie diente vielen Malern als detailgetreue Zeichenhilfe. Das Konzept: Licht fällt durch ein Loch in einer Wand oder in einem Kasten und erzeugt auf der gegenüberliegenden Wand ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes Bild. Bei diesem handelt es sich übrigens um die Ansicht einer Landschaft außerhalb von Florenz mit Blick auf den Ort, an dem Galileo im Exil starb.

Künstler: Abelardo Morell