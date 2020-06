All dies hätte vielleicht nicht zu Stande kommen können, denn anfangs wollten Marc und Joëlle Theobald eigentlich Videos drehen. Alles hatte mit einer Parodie von Freddie Mercury begonnen. Sie erinnern sich doch sicher noch an den Song „I want to break free“, aus dem Jahre 1984. Der Videoclip ist eine Parodie der britischen Seifenoper „Coronation Street“. In einer Kultszene des Videos sieht man Freddie Mercury verkleidet als Hausfrau mit Schnurrbart beim Staubsaugen. Genau diese Szene, so unglaublich es auch klingen mag, hat Marc Theobald zu Hause in Roodt-sur-Syre nachgespielt. „Wir haben eine Perücke gefunden, ein paar Damenkleider, und dann hat mich meine Frau in unserer Küche gefilmt“, verrät Marc amüsiert. „Nach zwei oder drei misslungenen Versuchen war die Nummer dann trotzdem in der Kiste. Und so kam uns die Idee, Kultszenen aus Hollywoodfilmen nach zu spielen. Doch ganz schnell haben wir bemerkt, dass wir eigentlich gar keine Begabung für das Filmen haben.“ Alleine bei diesem Gedanke muss er schmunzeln.

„Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Joëlle Theobald

Eines steht auf jeden Fall fest: Groß rauskommen wollten beide sicherlich mit ihren Fotos nicht. Anfangs waren die Aufnahmen eher für ihre Familie und Bekannten gedacht, die sie während der Ausgangssperre nicht sehen konnten. „Schlussendlich hatten wir einen schönen Erfolg, aber irgendwann hat alles ein Ende“, meint Marc Theobald. Jetzt, wo das tägliche Leben für uns alle wieder langsam, aber sicher seinen normalen Lauf nimmt, soll auch mit dem schönen Zeitvertreib Schluss sein. „Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist“, betont Joëlle.

