Es gibt seit Längerem eine (wissenschaftliche) Diskussion, die immer mehr ihren Weg in die Öffentlichkeit findet. Es handelt sich um die Debatte rund um die Definitionen der Begriffe „Homöopathie“ und „Pflanzenheilkunde“. Aber worin besteht der Unterschied?

Zurzeit werden die Begriffe „Homöopathie“ und „Pflanzenheilkunde“ oft als Synonyme verwendet. Dabei könnten sie nicht unterschiedlicher sein. In einer Zeit, in der die Schulmedizin als sehr chemisch invasiv angesehen wird und das Vertrauen in die Wissenschaft immer kleiner wird, haben die als sanfter geltenden Methoden der Homöopathie oder der Pflanzenheilkunde wieder etwas an Raum gewinnen können.

Was ist Homöopathie?

Homöopathie wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Samuel Hahneman erfunden und basiert auf zwei Prinzipien. Das erste Prinzip beschreibt „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“ („Similia similibus curentur“), und das zweite besagt, dass die Wirkung eines homöopathischen Mittels durch seine Verdünnung verstärkt wird (nach dem Prinzip „weniger ist mehr“). Die Philosophie dahinter beschreibt, dass „die Grundsubstanz an einem gesunden Menschen ein ähnliches Krankheitsbild hervorrufen sollte, wie das, an dem der Kranke leidet.“ Zum Beispiel: Trinkt man zu viel Kaffee, wirkt das Koffein schlafstörend. Eine homöopathisch verdünnte Koffeinlösung sollte daher jemandem mit Schlafstörungen helfen. Homöopathische Verdünnungen sind aber so verdünnt, dass sie nicht einmal mehr ein Molekül des Wirkstoffes enthalten. Eine biologische Wirksamkeit ist daher völlig ausgeschlossen. „Die Idee dahinter ist, dass der Alkohol oder das Wasser (in dem die homöopathische Verdünnung gemacht wird) sich irgendwie an das aktive Molekül erinnern kann und so den Körper beeinflusst.” Wenn dieser Glaube der Homöopathie stimmen würde, dann könnte jedes Glas Wasser uns von vielen Krankheiten heilen.

Meinung versus Wissenschaft?

Obwohl das Entstehen der Homöopathie, in einer Zeit in der die „Medizin“ qualvolle und unwissenschaftliche Methoden benutzt hat, teilweise nachvollziehbar ist, wurde sie dennoch etliche Male von der modernen Medizin und Wissenschaft nicht nur als unwirksam, sondern auch als Betrug geoutet. Aber manche Menschen schwören auf ihre Wirksamkeit. Was bewirkt dann die Homöopathie in unseren Körper?

Für diese Effekte gibt es einige mögliche Erklärungen. Eine Linderung der Symptome durch eine homöopathische Behandlung kann oft den Selbstheilungskräften des Körpers zugeschrieben werden. Nach einiger Zeit wird der Körper eine Erkältung selbst bekämpfen oder die Kopfschmerzen vergehen. Vielleicht ist man auch schon „über das Schlimmste hinweg“ wenn man mit der Therapie anfängt. Nicht zu unterschätzen ist auch der psychologische Effekt durch das Interesse und die Zuneigung eines anderen Menschen, in diesem Falle dem Homöopathen. Wer sich ernst genommen fühlt, dem geht es oft schon besser.

Viele unserer Medikamente stammen aus Pflanzen (oder Pilzen), und man kann ihre Wirksamkeit nicht leugnen.

Nun wurde wissenschaftlich noch eine Möglichkeit in Betracht gezogen und bewiesen: Homöopathische Mittel wirken oft durch den Placeboeffekt. So kann der Glaube an eine heilende Therapie manchmal sogar eine Heilung bewirken. (Dieses ist aber nicht mit der „Kraft des positiven Denkens“ zu verwechseln). Traurigerweise kommt es auch manchmal vor, dass Hersteller homöopathischer Mittel aktive Substanzen (in biologisch wirksamer Konzentration) unter ihre Mittel mischen, um vermutlich durch das Vorspielen falscher Tatsachen, den Glaube an die millionenschwere Homöopathie-Industrie aufrechtzuerhalten.

Die Gefahr hinter dem falschen Glauben

Da die Gesundheitsinstitutionen vieler Länder noch immer die Homöopathie als wissenschaftlich anerkannte Heilmethode ansehen, verbreitet dies eine falsche Sicherheit bei dessen Nutzung. So übernehmen viele Krankenkassen oder Zusatzkrankenversicherung noch immer die Kosten einer homöopathischen Therapie.