Zukunft Fernost II

Viel wird über den Einfluss Chinas in die europäische Wirtschaft gesprochen, weniger über das Engagement südkoreanischer Unternehmen. Insgesamt gibt es etwa zehn südkoreanische Firmen in Luxemburg. Eine davon ist Circuit Foil. Der Hersteller ultradünner Kupferfolie für Smartphones, Bankkarten und Elektroautos beschäftigt 280 Personen in Luxemburg. Sitz ist Wiltz. Ein anderes Unternehmen ist Sam Hwa Steel, das seit 14 Jahren in Düdelingen Stahlfedern für Autofahrwerke produziert. Des Weiteren ist der Hyosung hier aktiv, neben Samsung, LG und Hyundai einer der koreanischen Großkonzerne. Kein Wunder, dass Premierminister Xavier Bettel sich auf Dienstreise nach Südkorea begab, nicht zuletzt stand die Unterzeichnung von zwei Absichtserklärungen auf dem Programm. Ziel ist es unter anderem, südkoreanische mit luxemburgischen Unternehmen in Verbindung zu bringen.