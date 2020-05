Testen am besten

Luxemburg will ab dem 19. Mai täglich 20.000 Menschen auf das Coronavirus testen. Die ersten „Cluster-Prävalenz-Tests“ fielen positiv aus, sagten Premierminister Xavier Bettel (auf dem Foto bei seinem Besuch im „Centre de soins avancés“ in der Escher Rockhal). Zuerst sollen nur bestimmte Gruppen getestet werden. Derweil hat sich der erste von 60 erwarteten Patienten vergangene Woche zur Teilnahme an dem europäischen klinischen Test „Discovery“ ins hauptstädtische Centre Hospitalier (CHL) begeben. In der Studie sollen vier experimentelle Therapien gegen Covid-19 getestet werden. Der erste Patient bekommt per Zufallsprinzip eine von insgesamt vier Behandlungen, die von der Weltgesundheitsorganisation als „vordringliche experimentelle Behandlungen“ klassifiziert worden waren. An der Studie ist hierzulande auch das Luxembourg Institute of Health beteiligt. Am Wochenende sind vier weitere Todesfälle infolge einer Corona-Infizierung hinzugekommen. Die Zahl der Opfer stieg damit auf 96. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 115 Personen in klinischer Behandlung, 23 davon auf der Intensivstation.