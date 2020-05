Geburt von Charles

Am frühen Sonntagmorgen ist mit Prinz Charles, dem ersten Kind von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Ehefrau Stéphanie, ein Thronfolger zur Welt gekommen.

Eine Geburt ist immer ein magischer Moment. Dies bestätigte auch Erbgroßherzog Guillaume am frühen Sonntagmorgen per Videostream, nachdem seine Ehefrau Stéphanie den kleinen Prinzen Charles am Sonntag um 05.13 Uhr per Kaiserschnitt in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte zur Welt gebracht hatte. Mit vollem Namen heißt der 3,190 Kilogramm und 50 Zentimeter große Stammhalter „Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume“. Der Name Charles könnte eine Art Hommage an den mit nur 49 Jahren verstorbenen Prinz Charles, den jüngeren Bruder des im vergangenen Jahr verstorbenen Großherzogs Jean sein. „Für meine Frau und mich ist es einer der schönsten Tage im Leben“, sagte Guillaume noch in seiner Ansprache via Stream. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Charles Großeltern, Großherzog Henri und seine Ehefrau Maria Teresa, den neuen Enkel (insgesamt sind es jetzt fünf) erstmal nur per Video-Stream „kennenlernen“. Die Geburt von Prinz Charles, der eines Tages seinem Vater Guillaume auf dem Thron folgen soll, wurde mit 21 Kanonenschüssen gefeiert.