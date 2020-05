Leidende Gastronomie

Von Lockerungen und Öffnungen war in den vergangenen Wochen des Lockdowns die Rede. Aber ganz so locker können das die Café- und Restaurantbetreiber nicht sehen. Schließlich ging die Normalisierungswelle bisher an ihnen vorbei, so dass sie weiter mit ihren Existenznöten allein gelassen blieben. Die knapp 900 Cafés sind geschlossen, und die 1.400 Restaurants dürfen keine Gäste empfangen. Manche sind auf Liefer- und Abholservice umgestiegen, was aber noch längst kein Ersatz ist. Für viele ist die Situation schlicht katastrophal. Dass sie aus dem Öffnungsplan bisher ausgeschlossen waren, finden die im Hotel- und Gaststättenverband Horesca organisierten Betriebe unfair. Zwar stellte die Regierung in Aussicht, dass die Gastronomie ab dem 1. Juni wieder anlaufen könnte, allerdings nur, „wenn es die Zahlen erlauben“, so Premierminister Xavier Bettel (DP). Die Zahl der Betroffenen beläuft sich übrigens auf etwa 22.000 Beschäftigte in dem Sektor. Entlassen wurde laut Horesca allerdings bisher niemand. Viele Betriebe haben die Kurzarbeitsregel in Anspruch genommen.