Luxair hebt wieder ab

Ab Freitag wird die Luxemburger Fluggesellschaft wieder von Findel abheben. Die ersten Flüge gehen nach Stockholm, Lissabon, Porto, Hamburg und München. An Bord gelten besondere Maßnahmen, so ist etwa das Tragen einer Maske für alle Reisenden Pflicht, der Service an Bord wurde angepasst und, so gut es geht, sitzen die Passagiere möglichst weit auseinander. Auch LuxairTours bietet wieder seinen Service an.