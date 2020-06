Datenschutzkultur

Tausende Dokumente über die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung oder gegen das Arbeitsrecht wurden im Verlauf von rund 20 Jahren bei der Justizverwaltung entwendet und einem Journalisten des „Luxemburger Wort“ zugespielt; Zollbeamte sammelten persönliche Daten wie Namen von Fahrzeuginsassen und Autokennzeichen. Dies alles beschäftigt nun die parlamentarische Justizkommission. Die Entwendung von Gerichtsunterlagen sowie das Sammeln und Löschen persönlicher Daten durch die Douane dürfen in einem Rechtsstaat nicht vorkommen. Der Umfang der entwendeten Daten ergibt etwa ein Gigabyte. Es ist auch kein Kavaliersdelikt, dass ein früherer Mitarbeiter der Justizverwaltung 2015 per Stick gestohlen haben soll. Heute in Zeiten sogenannter Log-In-Files sei dies nicht mehr möglich, so Justizministerin Sam Tanson. Derweil forderte der CSV-Abgeordnete Gilles Roth, angesichts der Tatsache, dass viele Beamte von zu Hause aus arbeiten, die 2018 abgeschafften strafrechtliche Bestimmungen bei solchen Verstößen gegen den Datenschutz wieder einzuführen. Es gelte, so Roth, in einer immer digitaleren Gesellschaft eine „Datenschutzkultur“ zu schaffen.