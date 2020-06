Neustart

„Stabiliséieren. Adaptéieren. Promo-véieren.“ lautet das Motto, mit dem der Fremdenverkehr in Luxemburg wieder angekurbelt werden soll. Weil der Business-Tourismus wohl kaum das Level von Vor-Corona-Zeiten erreichen wird, setzt die Regierung auf regionalen Fremdenverkehr. In diese Strategie reiht sich auch das Verteilen der Übernachtungsgutscheine in Höhe von 50 Euro ein. Diese sind persönlich und nicht übertragbar. Sie können in Hotels, Jugendherbergen, auf Campingplätzen und Übernachtungsmöglichkeiten ab dem 15. Juli eingelöst werden. Ein Tourismusfonds mit drei Millionen Euro wird eingerichtet, der gemeinnützigen Vereinigungen, Fremdenverkehrsvereine und Verwalter von touristischen Attraktionen unterstützen soll. Auch Sportminister Dan Kersch erklärte, wie er das Sportsmilieu unterstützen will, insgesamt werden fünf Millionen zur Unterstützung fließen.