Brennpunkt Brasilien

„Tudo bem“ in Brasilien? Ganz und gar nicht. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd lag der Fokus bezüglich rassistischer Polizeigewalt auf den USA. Doch auch Brasilien ist in dieser Hinsicht ein Brennpunkt. Nachdem Mitte Mai der 14-Jährige Joao Pedro durch Polizeikugeln gestorben war, hat es auch in dem südamerikanischen Land Massenproteste gegeben. Nicht nur, dass zurzeit vor allem die afrobrasilianische Bevölkerung, die in den unzähligen Favelas des Landes lebt, besonders stark von der Covid-19 betroffen wird und Brasilien weltweit die zweitmeisten Todesopfer in der Pandemie zählt, auch in Sachen Polizeigewalt hat Brasilien weiter zugelegt: Im vergangenen Jahr töteten die vermeintlichen Ordnungshüter 5.804 Menschen, im Jahr zuvor waren es 5.716. Derweil leugnet der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro weiter die Gefahren des Coronavirus und gibt sich nach wie vor rassistisch gegenüber den afrobrasilianischen Einwohnern. In Luxemburg stellten übrigens vergangenes Jahr 2.117 Brasilianer einen Antrag auf Einbürgerung, hierzulande leben bereits mehrere Tausend Menschen aus Brasilien. Ihr Interesse, Luxemburger zu werden, ist angesichts der verheerenden Politik von Bolsonaro gut nachzuvollziehen.