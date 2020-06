Zickzackkurs

Nachdem Gemeinden und Lehrer während des Lockdowns alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um auf Biegen und Brechen die vom Bildungsministerium vorgegebene Unterteilung in A- und B-Gruppen überhaupt umsetzen zu können, werden diese ab dem 29. Juni nun wieder aufgehoben, wie es nach dem Regierungsrat am Freitag hieß. Niedrige Infektionszahlen sind der vorgeschobene Grund, aber man braucht keine hellseherischen Fähigkeiten zu haben, um zu verstehen, dass die Zusammenführung der Gruppen auch passiert, um auf den kommenden Schulanfang vorzubereiten, der unter „normalen“ Bedingungen stattfinden soll. In diesem Zusammenhang ist es allerdings ziemlich inkonsequent, dass Restaurants längst offen sind, in den Schulen die Kantinen aber weiterhin dicht bleiben.