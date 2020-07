Kein und Aber

Das Jahr 2020 ist halt schon ein besonderes Jahr, so wie der Nationalfeiertag dieses Jahr ein außergewöhnlicher war – mit dem allgegenwärtigen Begriff „kein“, wie das „Luxemburger Wort“ schrieb: kein Fackelzug, keine Militärparade, keine zivile Feier und auch kein „Te Deum“. „Ein außergewöhnlicher Tag in einer außergewöhnlichen Situation“, so Premierminister Xavier Bettel (DP) in seiner Rede. Großherzog Henri hob in seiner Ansprache das Engagement der Angestellten im Gesundheits- und Pflegedienst hervor. Tags zuvor hatte das Parlament mit 31 Stimmen der Regierungsmehrheit die Covid-Gesetze nach einer heftigen Debatte verabschiedet. Der parlamentarische Schlagabtausch als essenzielles Element der Demokratie hat somit die dreimonatige Auszeit des „État de siège“, der am vergangenen Mittwoch, dem 24. Juni, zu Ende ging, unbeschadet überstanden.