Home is…

…where your work is. So lautete das Motto für einen Großteil der arbeitenden Bevölkerung, zumindest während des Lockdowns. Das Statec hält in einer Analyse fest, dass es im Zuge der Pandemie zu einer „explosion du télétravail“ kam. Diese Erkenntnis muss man nicht unbedingt in der Rubrik „bahnbrechend“ einstufen, allerdings liefert der Statec in seiner Mitteilung interessante Zahlen. 69 Prozent der Beschäftigten gingen ihrem Job von zuhause aus nach. Vor allem die Menschen mit einer höheren Ausbildung fanden sich verstärkt im „Home Office“ wieder (82 Prozent während des Lockdowns, 29 Prozent in Vorkrisenzeiten). Laut einer vom 29. April bis zum 8. Mai durchgeführten Umfrage sehen 55 Prozent der Befragten das „Home Office“ als eine „positive Erfahrung“, 30 Prozent haben eine neutrale Haltung gegenüber dem „daheim malochen“ und nur jeder Siebte fand den „Budenjob“ negativ.