Schaffe, schaffe

Zum 1. Januar 2018 war die Luxemburger Post mit 4.480 Beschäftigten, der größte Arbeitgeber in Luxemburg. Auf Platz zwei landen die CFL mit 4.290, Cactus mit 4.200 und ArcelorMittal mir 4.120 Arbeitnehmern. Das Spitzentrio der Privatwirtschaft in Sachen Arbeitsplätze ist damit das gleiche wie zum 1. Januar 2017. 2015 war die ArcelorMittal-Gruppe noch größter Arbeitgeber, 2016 noch zweitgrößter. Die Wichtigkeit der Stahlindustrie für die Luxemburger Wirtschaft schwächt sich also ganz langsam weiter ab.