Jobs erhalten

Der Luftfahrtsektor ist weltweit und auch hierzulande arg gebeutelt. Luxair und Cargolux bewegen sich in einem schwierigen Umfeld und der Flughafen selbst hat hart am starken Rückgang des Passagieraufkommens zu knabbern. Letzte Woche fand eine erste Tripartite für den Bereich der „Fliegerei“ statt. Gewerkschaften, die Verantwortlichen von Luxair, Cargolux und Luxairport, sowie Vertreter des Staates diskutierten über die Zukunft der „Fliegerei“ in Luxemburg. Ein gemeinsames Ziel sei Entlassungen zu vermeiden, hieß es unisono. Drei Arbeitsgruppen sollen bis zum 17. September eine Bestandsaufnahme in den Betrieben durchführen.