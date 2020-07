Kein Ansteckungsherd

Gesundheitsministerin Paulette Lenert hatte am vergangenen Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bezug auf die Covid-19-Pandemie von 33 Clustern gesprochen, von denen ein Drittel in den Schulen gewesen sei. Dies ließ natürlich beim Bildungsministerium die Alarmglocken klingen, schließlich hatte Claude Meisch in den letzten Wochen gebetsmühlenartig wiederholt, „in der Regel“ würde man sich nicht in der Schule anstecken. In einer Pressemitteilung unterstreicht das Bildungsministerium, dass man von einem Cluster spricht, sobald drei Infizierte oder mehr aus einer Gemeinschaft stammen oder sich an demselben Ort aufhalten, unabhängig davon, wo sie sich angesteckt haben. Erneut unterstreicht das Schulministerium, dass Ansteckungen (bis auf wenige Ausnahmen, wo es noch Zweifel gibt) nicht stattgefunden hätten. Spannend wird sein, wie der nächste Schulanfang aussehen wird, damit das so bleibt.