Kartheiser übernimmt

Beim traditionellen Fraktionsessen der adr wurde Gast Gibéryen in die politische Rente verabschiedet. Nach 31 Jahren im Abgeordnetenhaus nimmt Gibéryen seinen Hut und macht Platz für Fred Keup. Seine Nachfolge als Präsident der „groupe politique“ übernimmt Fernand Kartheiser. Dieser knüpfte sich, was kaum überrascht, in seiner Rede die Politik der Regierung vor, sparte aber auch nicht mit Kritik an der CSV und an den Piraten.