Abgewimmelt

Ihm sei gesagt worden, in Luxemburg keinen Antrag auf Asyl zu stellen, und dies auch noch von amtlicher Seite von der Direktion für Immigration. Der genannte Fall ist nicht der einzige, in dem Flüchtlingen seitens der zuständigen Behörden abgeraten wurde, hierzulande ihren Antrag einzureichen. Der Flüchtlingsrat schlägt daher Alarm. Denn das Recht auf einen Asylantrag sei in der Genfer Flüchtlingskonvention und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. Auch würden Personen, deren Antrag abgelehnt wurde, direkt auf die Straße gesetzt, kritisiert der Flüchtlingsrat. Bisher hatte man sie in Foyers des Office national de l´accueil (ONA) gebracht. Diese seien aber überlastet, so die Einwanderungsbehörde. Das Ministerium verwies auf technische Probleme vom 29. Juni bis 9. Juli, weshalb keine Anträge angenommen werden konnten, aber auch auf bisweilen aggressive Antragsteller. Fakt ist, dass viele Betroffene auf einen Antrag in Luxemburg verzichteten und in ein anderes EU-Land gingen.