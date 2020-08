„Wir sind keine Engel“

Dem einen oder anderen Leser dürfte die Filmkomödie „Wir sind keine Engel“ von 1955 noch bekannt sein, die vor allem noch an Weihnachten im Fernsehen ausgestrahlt wird. Vielleicht auch dem einen oder anderen Mitglied der CSV. Deren Parteipräsident Frank Engel hat kürzlich Aufsehen erregt, indem er gegenüber „reporter.lu“ eine Erhöhung der Vermögensteuer, eine Wiedereinführung der Erbschaftssteuer in direkter Linie sowie eine höhere Besteuerung spekulativer Investmentfonds und eine Finanztransaktionssteuer ins Spiel brachte – um das „soziale Profil“ seiner Partei zu stärken, die wieder die Partei „der kleinen und normalen Leute“ sein müsse. Sicher ist, dass die Corona-Krise ein Riesenloch in die Staatsfinanzen reißt. Um dieses Loch zu stopfen, gab es bisher weder von der Regierung noch von der Opposition eine zufriedenstellende Antwort. Der CSV-Chef hat einen Vorstoß gewagt, mit dem ihm „ein Listenplatz bei ‚déi Lénk“ fast schon sicher“ sei, wie der Leitartikler des „Tageblatt“ bemerkte. Engel hat aber auch seine Partei gewaltig irritiert. Die Christsozialen reagierten mit einer Pressemitteilung, in der sie sich klar gegen eine Vermögensteuer für Privatpersonen und gegen eine Erbschaftssteuer in direkter Linie aussprachen. Was so viel heißt wie „Wir sind keine Engel“. Letzterer wollte sich vorerst nicht zu der Pressemitteilung äußern, „um nicht an allen Fronten über das Ziel hinauszuschießen“.