Gut vernetzt

In Luxemburg ist es die tägliche Nutzung des Internet aus dem Alltag von vielen Menschen kaum noch wegzudenken. 99 Prozent der jungen Menschen zwischen 16 und 24 Jahren nutzen das Internet täglich. Surfen tun sie in der Regel mit dem Smartphone (92 Prozent). Bei der Umfrage des Statec gaben 95 Prozent der Alterskategorie zwischen 25 und 54 Jahren an, täglich zu surfen. Die 55- bis 64-Jährigen geben zu 76 Prozent an täglich zu surfen. Die Menschen im Alter zwischen 65 und 74 Jahren gaben zu 71 Prozent an täglich zu surfen.