Schlechte Ernte

Romain Schneider hatte keinen Grund zur Freude beim traditionellen Erntegespräch im neuen Gebäude der Luxemburger Saatbaugenossenschaft in Colmar-Berg. Der Agrarminister wusste: Die diesjährige Getreideernte war enttäuschend. Bei verschiedenen Produkten erbrachte sie – bei weitgehend zufriedenstellender Qualität – bis zu 40 Prozent weniger als in den Jahren zuvor. So verzeichneten die Landwirte bei der Wintergerste einen Rückgang von etwa 30 Prozent, also von 1,6 Tonnen pro Hektar Fläche. Beim Weizen waren es minus 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Raps und andere Produkte brachten weniger ein. So sprach Schneider von einem enttäuschenden Jahr. Schuld daran waren die schlechten Wetterbedingungen: Von September 2019 bis März 2020 fiel 25 Prozent mehr Regen als gewöhnlich, der Boden war also im Frühjahr durchnässt, Maßnahmen für die spätere Ernte hatten Verzug. Extremwetter gab es dann auch im Sommer mit der Trockenheit. Umso mehr soll künftig auf den Anbau trockenheitsresistenter Pflanzen wie Hirse, Soja und Sonnenblumen gesetzt werden.