Zurück in die Schule

Gestern hat für viele Kinder und Jugendliche wieder der Ernst des Lebens begonnen. 58.317 Schüler und Schülerinnen wurden in der Grundschule eingeschult, davon 52.043 in der öffentliche Schule und 6.274 in Privatschulen. Im Sekundarunterricht treten 48.836 erneut den Schulweg an, davon 39.005 in der öffentlichen Schule. Die Polizei hat unterdessen angekündigt, dass sie pünktlich zum Schulbeginn verstärkt rund um die Schulen Kontrollen machen will.