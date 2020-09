Kein zweites Moria

Die Lage, nachdem das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos abbrannte, ist auf der griechischen Insel ist nach wie vor angespannt und für die Schutzsuchenden prekär. Die Camps auf Lesbos, aber auch auf Samos und Chios müssten geräumt und die Betroffenen in Europa verteilt werden, forderten die Demonstranten, die am Wochenende an mehreren Orten der Hauptstadt auf die Straße gegangen waren. Organisationen wie ASTI, Lëtz Rise Up und Passerell oder RYSE asbl und Catch a Smile begrüßten aber auch, dass Luxemburg einige unbegleitete Minderjährige aufnimmt. Ähnliche Demonstrationen fanden in anderen Städten Europas statt.