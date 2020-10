Ziemlich chaotisch

Für viel Gesprächsstoff hat die Teilquarantäne bei Lehrern gesorgt. Kein Mensch konnte so richtig nachvollziehen, wieso ein unter Quarantäne stehender Lehrer trotzdem weiter zum Unterricht pilgern sollte oder anders gesagt, wieso er im privaten Leben ein größeres Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung darstellen sollte als im Arbeitsleben. Die Teilquarantäne ist weder im Covid-Gesetz vorgesehen noch ist sie im Stufenplan des Schulministeriums gelistet. Im Stufenplan war vorgesehen, dass bei einer isolierten Infektion (die nicht in der Schule stattgefunden hat), Schüler und Lehrer nicht in Quarantäne gehen müssten, sondern nur innerhalb des Gebäudes isoliert würden. Dies war aber scheinbar so nicht mit der nationalen Gesundheitsbehörde abgesprochen. Es scheint, als gäbe es in Sachen Kommunikation noch etwas Luft nach oben.