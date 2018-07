Nicht mit uns

Es gibt mittlerweile kaum einen internationalen Auftritt von Donald Trump, der nicht zum Eklat wird. So auch der jüngste NATO-Gipfel. Wie ein Trampeltier im Brüsseler Porzellanladen – „ein richtig gutes Treffen“ – wollte er die anderen Mitglieder des Militärbündnisses dazu drängen, vier Prozent ihres Bruttoinlandprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. „Eine verrückte Idee“, sagte Armeeminister Etienne Schneider (LSAP), der mit Premierminister Xavier Bettel (DP) am Gipfel teilnahm. Dort ging es vor allem darum, dass möglichst viele Mitgliedsstaaten die Zwei-Prozent-Schwelle erreichen. Für Luxemburg kein Thema. Zwar erklärte Bettel die Treue des Großherzogtums zur NATO, aber er unterstrich auch, dass sein Land diese Vorgabe nicht erreichen könne. Also ganz nach dem Motto „Nicht mit uns“. Der luxemburgische Verteidigungsetat soll von 0,4 auf 0,6 Prozent des BIP steigen. Mehr auch nicht. Dass sich die Herren Bettel und Schneider noch mit „The Donald“ ablichten ließen und dies noch in den sozialen Medien verbreiteten, quittierte der Tageblatt-Leitartikler mit dem Begriff „Bauernschläue in Sachen Militär“. Eben Diplomatie. Genau das, was Trump nicht kann.