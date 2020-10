Die Oase lebt

Vor allem Immobilien in europäischen Großstädten haben sich zu einer stabilen Anlage für Investoren entwickelt. Nach einer Studie von Christoph Trautvetter vom „Netzwerk Steuergerechtigkeit“, die der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold in Auftrag gegeben hatte, spielt Luxemburg bei der Steuervermeidung der Immobilieninvestoren eine bedeutende Rolle. Mit komplexen Firmengeflechten würden professionelle Anleger über das Großherzogtum Steuereinnahmen auf Wohnungen in Berlin durch Schlupflöcher am Fiskus vorbeischleusen. Der in der deutschen Hauptstadt erscheinende „Tagesspiegel“ und das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv hatten im Zuge einer Recherche über die Jahre 2018 und 2019 festgestellt, dass mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin im Besitz von rund zwei Dutzend in Luxemburg ansässigen Briefkastenfirmen seien. Letztere seien von Unternehmen gegründet worden, die in Zypern und den britischen Jungferninseln registriert sind. Viele der Firmen gehören zu einem Immobilientrust, an dessen Spitze die britische Milliardärsfamilie Pears stehe. Ebenso genannt wird die US-Investment-Gesellschaft „Blackstone Property Partners Europe Holdings S.à.r.l.“