Diskussionsbedarf

Weil die Petition gegen das landesweite Einführen von 5G das Mindestquorum an Unterschriften erhalten hatte, kam es letzte Woche zu einer öffentlichen Anhörung im Parlament. Vor allem die potentiellen gesundheitlichen Gefahren wurden seitens der Petitionäre immer wieder ins Feld geführt. Unter anderem Xavier Bettel in seiner Funktion als Digitalisationsminister, Umweltministerin Carole Dieschbourg und Gesundheitsminister Paulette Lehnert bezogen Stellung. Unterdessen gab die Post bekannt, dass man an diesem Freitag das 5G-Netz in Betrieb nehmen würde.